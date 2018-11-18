اعتقال أحد قادة المعارضة فى أذربيجان

أ ف ب

اعتقلت السلطات الأذربيجانية خلال مسيرة في العاصمة باكو السبت زعيم أحد أحزاب المعارضة، بحسب ما أفاد وكالة فرانس برس الأحد قيادي في حزبه.

وأوضح المصدر أنّ علي كريملي، زعيم "الجبهة الشعبية لأذربيجان"، اعتقل السبت بينما كان يشارك في مسيرة بمناسبة ذكرى التظاهرات الأولى ضد السوفيات في هذا البلد القوقازي في نهاية الثمانينات.

وذكرت الشرطة الاذربيجانية أنّها اعتقلت 11 شخصاً ممّن كانوا يشاركون في هذه "المسيرة غير المرخص لها". واقتيد حوالى اربعين آخرين إلى مفوضية للشرطة ثم أخلي سبيلهم بعد تلقّيهم تحذيرات.

كما اعتقلت السلطات مرشحاً للمعارضة إلى الانتخابات الرئاسية في 2013، هو جميل حسنلي، لفترة وجيزة ثم أخلت سبيله.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال نور الدين ماميدلي نائب رئيس حزب الجبهة الشعبية "ما زلنا لا نعرف أين هو رئيس حزب الجبهة الشعبية علي كريملي الذي أوقف في 17 نوفمبر".