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احالة قائد سيارة تسبب فى انهيار سور كوبرى "صفط " ومصرع شخصين للجنح

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:00 م
احالة قائد سيارة تسبب فى انهيار سور كوبرى "صفط " ومصرع شخصين للجنح حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قائد السيارة المتسبب فى سقوط جزء من سور كوبرى صفط اللبن، ببولاق الدكرور، مما أسفرعنه مصرع شخصين أمس، السبت لمحكمة الجنح، وحددت جلسة الغد 19 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمته.
 
 
وجهت النيابة لقائد السيارة، تهمة الإهمال، والذى تسبب فى قتل مواطنين عن طريق الخطأ، وأمرت بالتحفظ على السيارة، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وأخذ عينة من دماء المتهم وإجراء تحليل مخدرات له، لبيان ما إذا كان يقود سيارته تحت تأثيرمسكر من عدمه.
 
وتبين للرائد محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن قائد السيارة يعمل خطيب مسجد، اختلت عجلة القيادة من يده مما أسفر عن اصطدام السيارة بسور الكوبرى الحديد، حيث سقط جزء منه وأصاب شخصين تصادف مرورهما أسفل الكوبرى، مما أسفر عن مصرعهما فى الحال ، وانتقل رجال المباحث، بإشراف العقيد محمد الشاذلى ، مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والمعاينة لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة للتحقيق.
 

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