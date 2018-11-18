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إيقاف إقلاع الرحلات بمبانى الركاب 2 و 3 لحين إصلاح تعطل الأنظمة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:26 ص
إيقاف إقلاع الرحلات بمبانى الركاب 2 و 3 لحين إصلاح تعطل الأنظمة مطار القاهرة الدولى - صورة أرشيفية
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه تم إيقاف إقلاع جميع رحلات الطيران بمبانى الركاب 2 و 3 وصالة الرحلات الموسمية بسبب تعطل أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب، وأنه يجرى إنهاء إجراءات بعض الرحلات يدويا، للمحافظة علي مصالح الركاب.
 
وأضافت المصادر أن الرحلات التى يتم تسييرها من مبنى الركاب القديم رقم 1 بالمطار تعمل بشكل طبيعى ولم تتأثر بالعطل. 
 
وكان مطار القاهرة الدولى، شهد، صباح اليوم الأحد، تعطل أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب بمبانى الركاب رقم 2 و 3 ومبنى الرحلات الموسمية بسبب وجود عطل فنى فى قنوات الاتصال بين نظام الحجز العالمى المتعاقد عليه ونظام إنهاء إجراءات السفر داخل المطار(check in)، وتم تشكيل فريق عمل مكون من جميع الجهات الفنية المتخصصة للتعامل مع الموقف، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب.

 


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مطار القاهرة

تعطل الأنظمة

رحلات الطيران




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