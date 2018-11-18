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إنطلاق المؤتمر الإقليمى رفيع المستوى حول أداء عمليات حفظ السلام فى القاهرة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:27 ص
إنطلاق المؤتمر الإقليمى رفيع المستوى حول أداء عمليات حفظ السلام فى القاهرة الوزير سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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انطلقت منذ قليل فاعليات المؤتمر الإقليمى رفيع المستوى حول "تطوير أداء عمليات حفظ السلام: من صياغة ولاية البعثة حتى خروجها" والذى ينعقد على مدار يومين.

 

ينظم المؤتمر الاقليمى حول أداء عمليات حفظ السلام مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA) التابع لوزارة الخارجية،  وذلك فى إطار الدور المصري الفاعل في مجال حفظ السلام وما تقدمه مصر من مساهمة في عمليات حفظ السلام الاممية.

 

وانطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدى لوزا ، بحضور سفير اليابان بالقاهرة ماساكى نوك ، مدير إدارة حفظ السلام بوزارة الخارجية النرويجية آن كجيرستى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لقوات حفظ السلام جان بيير لاكروا.

 

 

 


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