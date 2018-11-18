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إطلاق أول شبكة لرائدات الأعمال فى مصر بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:57 م
إطلاق أول شبكة لرائدات الأعمال فى مصر بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية شيرى كارلين
كتبت: إنجى مجدى
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إنطلاقاً من دعم الحكومة الأمريكية لريادة الأعمال في مصر بشكل عام وكجزء من التزام السفارة الأمريكية منذ فترة طويلة تجاه التنمية الاقتصادية في مصر، تعاونت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع عدد من المؤسسات المصرية لإطلاق شبكة رائدات الأعمال (WEN) والتي تهدف إلى توفير التدريب على محو الأمية المالية، وتنمية مهارات الاتصال بالأسواق عبر الإنترنت، ودعم المرأة المصرية التي ترغب في إنشاء وإدارة عملها التجاري الخاص. 

جانب من مؤتمر رائدات الاعمال

جانب من مؤتمر رائدات الاعمال

 

وأطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شبكة رائدات الأعمال، اليوم الأحد، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعية سيدات أعمال الإسكندرية، و جمعية سيدات أعمال مصر 21، ومؤسسة Entreprenelle، و المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية (اتجاه)، وبرنامج رواد الأعمال Flat6Labs، وجامعة النيل.

وتعتبر هذه الشبكة الجديدة بمثابة منصة لرائدات الأعمال والمؤسسات ومقدمي الخدمات وغيرهم من الأطراف المعنية لضمان حصول المزيد من سيدات الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية على الخدمات الضرورية التي تثمر في نجاح أعمالهم.

 

شيرى كارلين
شيرى كارلين

 

وخلال الاحتفالية التي حضرتها أكثر من 200 سيدة من رائدات وسيدات الأعمال والأطراف الفاعلة في النظام البيئي لريادة الأعمال، قالت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر  "نحن على ثقة تامة من أن شبكة رائدات الأعمال ستصبح بمثابة قوة دافعة لمساعدة أعضائها على تحقيق النجاح من خلال إرساء الروابط بين الأطراف المعنية والخدمات ذات الصلة".

 

وتعتبر شبكة رائدات الأعمال جزءً من منظومة متكاملة من حزم الدعم الفني المقدم من الشعب الأمريكي والذي يشجع على خلق فرص العمل، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ونمو مؤسسات قطاع الأعمال الخاص، وخلق مناخ تجاري واستثماري أكثر فعالية .

 

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