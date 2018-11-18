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إصابة عشرات الطلاب الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال لمدرستهم بالخليل

الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:51 م
إصابة عشرات الطلاب الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال لمدرستهم بالخليل عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/
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أصيب عشرات الطلاب والمعلمين الفلسطينيين فى مدرسة الخليل الأساسية جنوب الضفة الغربية، اليوم الأحد، بحالات اختناق، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمدرستهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفاد شهود عيان فى الخليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع نحو مدرسة الخليل الأساسية فى المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب ومعلميهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

يذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، تخضع لسيطرة الاحتلال، وتتعرض بشكل ممنهج للاعتداءات المستمرة.

 

 


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