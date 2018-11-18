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إحالة دعوى عدم دستورية قانون تنظيم الجامعات الى "المفوضين" لاستكمال التحضير

الأحد، 18 نوفمبر 2018 06:44 م
إحالة دعوى عدم دستورية قانون تنظيم الجامعات الى "المفوضين" لاستكمال التحضير المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم
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قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفى على جبالى، إعادة دعوى عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والمادة 3019 من قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تنظيم الجامعات إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير وإعادة كتابة رأيها القانونى فى الدعوى.

وكان محمد أحمد سلامة أقام دعواه التى حملت رقم 83 لسنة 31 دستورية والتى طالبت بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والمادة 3019 من قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تنظيم الجامعات.

 


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المحكمة الدستورية العليا

إعادة دعوى

عدم دستورية قرار رقم 340 لسنة 2007

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