"أوقاف سوهاج" تحتفل غدا بذكرى المولد النبوى بحضور المحافظ

سوهاج – عمرو خلف

قال الشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير المساجد بمديرية أوقاف سوهاج إن المديرية ستحتفل مساء غدا الاثنين بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد العارف بالله بسوهاج بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية والدعوية بالمحافظة.

وأضاف اللاوى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" ، أن برنامج الإحتفال يبدأ بتلاوة قرآنية ثم خطبة للشيخ زين عبد اللطيف المستشار الديني للمحافظة ثم كلمة الأوقاف للشيخ عثمان سليم بدوي مدير الدعوة ثم كلمة الأزهر الشريف للشيخ محمد عبدالعزيز واعظ أول بالأزهر الشريف ثم الابتهالات الدينية للشيخ إبراهيم السوهاجي.