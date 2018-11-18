أمين مجلس الأمومة بالإمارات: نتعاون مع مصر.. ونستعد لإطلاق جائزة عالمية

أبو ظبي - حازم حسين

قالت الريم بنت عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات، إن المجلس يتعاون مع الجهات المعنية بالمرأة في مصر، وإنه يستعد لإطلاق جائزة عالمية.

وأضافت الريم الفلاسي، خلال استقبال وفد من الصحفيين المصريين والأردنيين على هامش فعاليات ملتقى تحالف الأديان وحفل توزيع جوائز فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، أن المجلس يعمل منذ تأسيسه في العام 2003 على تعزيز حقوق النساء والأطفال، في ضوء طبيعته الاستشارية التي تجعل منه مركز أفكار وتخطيط يتبع رئاسة الحكومة، وخلال هذه السنوات نجح في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ويعمل في الوقت الحالي على قوانين تخص الطفولة المبكرة وإجازة الوضع للنساء.

وفيما يخص جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، قالت أمين المجلس إن الجائزة تهدف لتحفيز القطاعين العام والخاص على تبني قضايا النساء والأطفال، والمساهمة بأفكار ومبادرات فعالة لتمكين الفئتين، ومن هذا المنطلق أعلنت عنها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في نوفمبر الماضي، متضمنة 11 فئة متنوعة تغطي كل المجالات الخاصة بالتعليم المبكر والتوعية وذوي الاحتياجات الخاصة «أصحاب الهمم»، لافتة إلى أن لجنة تحكيم الجائزة ضمت جنسيات عديدة، بينهم مصريون في مقدمتهم السفيرة مشيرة خطاب، وأن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإمارات يتعاون مع المجلس القومي للمرأة وعدد من الجهات المعنية في مصر.

وأكدت الريم الفلاسي أن حجم المشاركات كان جيدا للغاية وتجاوز المتوقع في الدورة الأولى، وذلك بإجمالي 155 مشاركة حتى إغلاق باب التقدم للجائزة في 10 يوليو الماضي، وجاءت المشاركات بواقع: 22 في فئة أفضل بحث علمي في مجال الأمومة والطفولة، و6 في أفضل جهة صديقة للأم والطفل، و24 في أفضل حملة أو برنامج توعوي، و3 في أفضل مبادرة للتعليم المبكر، و10 في أفضل مبادرة لتمكين ذوي الهمم، و19 في أفضل مبادرة لحماية الطفل، و16 في أفضل مبادرة لدعم أسلوب الحياة الصحي، و9 في أفضل مساهمة مجتمعية، و16 في أفضل مبادرة لتنمية مواهب الأطفال واليافعين، و5 في فئة الحضانة الرائدة، و23 في فئة طفل الإمارات الأول، وذلك وفق أوزان نسبية للمشاركة كالتالي: 70 مشاركة من إمارة أبو ظبي، و32 من الشارقة، و27 من دبي، و5 من الفجيرة، و3 من رأس الخيمة، و2 من أم القيوين، و1 من عجمان، و12 و3 من مدينتي العين والظفرة على التوالي.

ولفتت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إلى أنه من المقرر الإعلان عن توسيع مدى الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز مساء الثلاثاء المقبل، لتصبح جائزة عالمية لا محلية فقط، سعيا لأن تحتضن الإمارات أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الأم والطفل، بجانب تكريم عدد من الشخصيات العالمية الاستثنائية في هذا المجال، وتوسيع مدى المجلس الاستشاري الذي شكلته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من أطفال بين السابعة والخامسة عشرة من العمر.

جدير بالذكر، أن قصر الإمارات يحتضن في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت أبو ظبي، حفل توزيع جوائز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة في دورتها الأولى، وتسبق الاحتفال فعاليات ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات الذي تنظمه وزارة الداخلية الإماراتية تحت محور «كرامة الطفل في العالم الرقمي»، وينطلق صباح غد الثلاثاء بحضور 23 قيادة دينية يمثلون 7 عقائد دينية وروحية كبرى في العالم، في مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



