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الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:57 م
خالد صلاح
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أمير الكويت وخادم الحرمين الشريفين يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:50 م
أمير الكويت وخادم الحرمين الشريفين يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير الكويت
الكويت أ ش أ
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بحث أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، مساء الأحد، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه خلاله بسلامة عودة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح من رحلة العلاج، واستعرضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أمير الكويت - خلال الاتصال الهاتفى- عن بالغ شكره وتقديره، على ما أبداه خادم الحرمين الشريفين من طيب المشاعر، معبرا عن اعتزازه بهذه المبادرة الأخوية، التى تجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين بأن ينعم بموفور الصحة ودوام العافية.

 


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