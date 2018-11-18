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أسواق بلا شيكولاتة.. خروج دون اتفاق مع أوروبا يحرم البريطانيين من الحلويات

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:33 م
أسواق بلا شيكولاتة.. خروج دون اتفاق مع أوروبا يحرم البريطانيين من الحلويات شيكولاتة
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى دون التوصل إلى اتفاق سيكون له أثر بالغ على واردات الحلويات، حتى أن أسعار الشيكولاتة ربما تشهد ارتفاعا كبيرا وربما تنفد أنواع معينة منها مثل "شيكولاتة مارس". 
 
وأضافت الصحيفة أن مايكل جوف، وزير الدولة لشئون البيئة والغذاء تم تحذيره من أن ألواح شيكولاتة "مارس" ربما "تنقرض" من المملكة المتحدة حال غادرت من أوروبا دون التوصل إلى اتفاق بريكست. 
 
في العام الماضى، تم الكشف عن أن جميع أسعار واردات الحلويات ستزيد أسعارها بشكل كبير نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب الصحيفة. 
 
ومع ذلك، قد يكون الوضع أكثر سوءًا مما كان متوقعًا من قبل، حيث حذر ممثلون عن صناعة الأغذية من أن حلويات مثل "شيكولاتة مارس" ستنفد من الأسواق البريطانية خلال أسابيع حال الخروج دون اتفاق. 
 
 

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