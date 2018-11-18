أسعار البطاطس والطماطم تتراجع بسوق العبور.. تعرف على التفاصيل

كتبت – منى ضياء

تراجعت أسعار أهم الخضروات نسبيا اليوم الأحد، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور المعلنة، حيث تراجع سعر كيلو الطماطم بواقع نصف جنيه، مسجلا سعر 2 – 4 جنيهات للكيلو.

كما انخفضت أسعار البطاطس بسوق الجملة بواقع نصف جنيها مسجلة 6 – 8.5 جنيه للكيلو، واستقر البصل عند سعر 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

وتراجعت أسعار الكوسة بقيمة نصف جنيه مسجلة سعر 3 -5.5 جنيها للكيلو، وانخفض الجزر بواقع 25 قرشا مسجلا 2 – 5 جنيها، وارتفعت الفاصوليا بقيمة جنيها واحدا لتسجل 5 - 8 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو.

يشار إلى أن أسعار سوق العبور هى أسعار للجملة بحيث تنزل إلى الأسواق بعد إضافة هوامش ربح التجار عليها والتى تختلف من منطقة إلى أخرى.