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أسعار البطاطس والطماطم تتراجع بسوق العبور.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:22 م
أسعار البطاطس والطماطم تتراجع بسوق العبور.. تعرف على التفاصيل خضروات - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
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تراجعت أسعار أهم الخضروات نسبيا اليوم الأحد، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور المعلنة، حيث تراجع سعر كيلو الطماطم بواقع نصف جنيه، مسجلا سعر 2 – 4 جنيهات للكيلو.

كما انخفضت أسعار البطاطس بسوق الجملة بواقع نصف جنيها مسجلة 6 – 8.5 جنيه للكيلو، واستقر البصل عند سعر 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

وتراجعت أسعار الكوسة بقيمة نصف جنيه مسجلة سعر 3 -5.5 جنيها للكيلو، وانخفض الجزر بواقع 25 قرشا مسجلا 2 – 5 جنيها، وارتفعت الفاصوليا بقيمة جنيها واحدا لتسجل 5 - 8 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو.

يشار إلى أن أسعار سوق العبور هى أسعار للجملة بحيث تنزل إلى الأسواق بعد إضافة هوامش ربح التجار عليها والتى تختلف من منطقة إلى أخرى.


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