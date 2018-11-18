أسعار البطاطس والطماطم تتراجع بسوق العبور.. تعرف على التفاصيل

تراجعت أسعار أهم الخضروات نسبيا اليوم الأحد، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور المعلنة، حيث تراجع سعر كيلو الطماطم بواقع نصف جنيه، مسجلا سعر 2 – 4 جنيهات للكيلو.
كما انخفضت أسعار البطاطس بسوق الجملة بواقع نصف جنيها مسجلة 6 – 8.5 جنيه للكيلو، واستقر البصل عند سعر 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو.
وتراجعت أسعار الكوسة بقيمة نصف جنيه مسجلة سعر 3 -5.5 جنيها للكيلو، وانخفض الجزر بواقع 25 قرشا مسجلا 2 – 5 جنيها، وارتفعت الفاصوليا بقيمة جنيها واحدا لتسجل 5 - 8 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو.
يشار إلى أن أسعار سوق العبور هى أسعار للجملة بحيث تنزل إلى الأسواق بعد إضافة هوامش ربح التجار عليها والتى تختلف من منطقة إلى أخرى.
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