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أبوظبى تستضيف ملتقى تحالف الأديان بمشاركة 450 شخصية دينية عالمية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:28 ص
أبوظبى تستضيف ملتقى تحالف الأديان بمشاركة 450 شخصية دينية عالمية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى
أبو ظبى(أ ش أ)
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تنطلق فعاليات الدورة الأولى لملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات تحت عنوان "كرامة الطفل فى العالم الرقمى"، فى أبوظبى غدا الاثنين، بمشاركة نحو 450 شخصية دينية عالمية، ويستمر لمدة يومين.

يناقش الملتقى- والذى يعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ المخاطر التى يواجهها الأطفال فى العالم الرقمى وأثر التعرض للاعتداء والاستغلال الجنسى على الأطفال، ودور صناع السياسات فى هذا المجال، والدور الذى يمكن أن تلعبه الجمعيات الدينية فى هذا الصدد.

ويهدف الملتقى إلى إثراء الحوار لإقرار منهج عمل يعزز الجهود نحو مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية، والخروج بأفكار موحدة لتعزيز حماية المجتمعات وخاصة النشء من جرائم الابتزاز عبر العالم الرقمى ومخاطر الشبكة العنكبوتية.

وسيلقى عدد من الشخصيات العالمية الدينية رفيعة المستوى مجموعة من الكلمات الرئيسية خلال الملتقى، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حول الدور الذى يستطيع قادة الأديان لعبه لوضع حد للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.

 


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ابو ظبى

تحالف الاديان

ملتقى تحالف الاديان

كرامه الطفل فى العالم الرقمى




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