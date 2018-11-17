32 دولة تشارك بمعرض فوود أفريكا للأغذية فى مصر 8 ديسمبر

كتب – إسلام سعيد

تنطلق يوم 8 ديسمبرالقادم فعاليات الدورة الرابعة لمعرض فوود أفريكا للأغذية بمركز القاهره الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر ويستمر لمدة 3 أيام، ويعد المعرض أهم وأكبر معرض متخصص للأغذيه يقام فى مصر بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية و هيئة تنمية الصادرات و المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وقالت الشركة المنظمة، إن عدد الشركات والدول المشاركة فى كل دورة للمعرض ترتفع كل عام ففى الدورة الحالية للمعرض تشارك به 300 شركة محلية وأجنبية تمثل نحو 32 دولة من مختلف أنحاء العالم .

ويشارك فى المعرض هذا العام نحو 500 مشترى أجنبى من خلال بعثة المشتريين الدوليين لعقد لقاءات عمل ثنائية B2B خلال أيام المعرض بالاضافة الى زيارات المصانع و المزارع.

ومن بين الدول المشاركه فى المعرض ،المملكة العربية السعودية ،الإمارات ،الصين ،فرنسا ،جنوب أفريقيا ،بيلا روسيا ، بولندا ،أوكرانيا ،الهند ،باكستان.