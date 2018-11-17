31 شهيدا برصاص الاحتلال و488 معتقلا فلسطينيا خلال شهر أكتوبر الماضى

وكالات

أفادت دائرة الشئون الفلسطينية فى الأردن اليوم السبت، أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلى الشهر الماضي، تسببت باستشهاد 31 فلسطينياً، واعتقال 448 آخرين، بينهم العديد من النساء والأطفال دون سن الثامنة عشرة .

وأوضح تقرير رسمى نشرته الدائرة أن قوات الاحتلال اقتحمت 574 تجمعًا سكنيًا للفلسطينين خلال الشهر الماضي, إضافة إلى مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها ضد المقدسات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وسياساتها الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين.

وبين التقرير قيام السلطات الاسرائيلية بإقرار عدد من المشاريع الاستيطانية ، التى تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودى فى عدد من المدن وفى طليعتها القدس؛ عبر الشروع ببناء 20 الف وحدة استيطانية شرق القدس، وبناء 31 وحدة استيطانية فى الحى الاستيطانى وسط الخليل، وبناء 14864 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنات "غوش عتصيون الواقعة بين بيت لحم والخليل.