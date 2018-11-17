وزير قطاع الأعمال: خطة لاستغلال "القابضة للنقل" لزيادة الصادرات لأفريقيا

كتب إسلام سعيد

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن المشكلة التى تواجه مصر فى زيادة صادراتها وتعاملاتها مع الدول الأفريقية تتمثل فى اختراق تلك الأسواق فى ظل ضعف الخدمات اللوجستية بيننا.

وقال وزير قطاع الأعمال على هامش افتتاحه معرض «Destination Africa» اليوم، إن الوزارة تعمل حاليا على ملف زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا وذلك من خلال مشروع يهدف استغلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى وكذلك الشركة القابضة للتأمين .

وأوضح توفيق، أن المشروع يتضمن عمل جسور مع افريقيا، بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتسهيل وصول البضائع المصرية إلى أفريقيا وكذلك تأمينها، مشيرا إلى أنه خلال أسبوعين سيتم عقد لقاءات مع مسئولى المجالس التصديرية من أجل مناقشة كيفية التواجد وتعزيزه فى السوق الأفريقية.

يشار إلى أن الدورة الثالثة لمعرض "ديستنشن أفريقا" تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ويقوم بتنظيمه المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية و جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك.

يعد معرض "ديستنشن أفريقا" أكبر المعارض فى مصر المُتخصصة فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير للقطاعات النسجية من الملابس الجاهزة، الغزل والمنسوجات، المفروشات المنزلية، والإكسسوارات. و يعرض فى نطاقه القدرات التصنيعية و التصديرية من مصر بواقع ما يقرب من 80 من العارضين من كبرى المصانع المُصدرة من مصر وعارضين من دول القارة السمراء مثل تونس، المغرب، الجزائر، جنوب أفريقيا و نيجيريا ، كما يُقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع.

والجدير بالذكر أن صادارات قطاع الملابس الجاهزة قد حققت ثانى أعلى معدل نمو فى إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 14% خلال 2017، وبواقع 6% من إجمالى الصادرات غير البترولية. كما تمثل صادرات الملابس الجاهزة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة تصدير بلغت 1.4 مليار دولار فى عام 2017 موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 50% وأوروبا بنسبة 33% حيث يمثلوا الأسواق الرئيسية لصادرات الملابس المصرية. وفى عام 2018، حققت صادرات الملابس الجاهزة زيادة 9% حتى سبتمبر 2018.

وفيما يخص الصادرات المصرية من قطاع الغزل والمنسوجات، حققت صادرات القطاع معدل نمو بنسبة 7% خلال 2017 بواقع 835 مليون دولار. كما حققت زيادة فى النصف الأول من العام الجارى بنسبة 9%. وتمثل صادرات الغزل والمنسوجات 3.6% من إجمالى الصادرات غير البترولية. وتعد المنتجات القطنية من غزول وأقمشة أكثر منتجات القطاع تصديراً، يليها المنتجات من بوليستر ثم اللامنسوجات. وتحتل دول الإتحاد الأوروبى وتركيا المراكز الأولى فى الأسواق الرئيسية لقطاع الغزل والمنسوجات، يليها الدول الأفريقية مثل نيجيريا، تونس، والمغرب.

ويمثل معرض "ديستنشن أفريقا" فرصة واعدة لصادرات القطاعات النسجية بمصر، حيث يتيح الإمكانية والبيئة الملائمة لعرض ما يمتلكه القطاع من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة على زيادة الصادرات، بالإضافة إلى أنه يعد بمثابة بوابة لنفاذ الملابس المصرية إلى الأسواق العالمية وفرصة لخلق التكامل الإفريقى فى قطاع الصناعات النسيجية.

ومن المتوقع ان دورة هذا العام تشهد الكثير من النجاحات التى تسهم فى تحقيق أهداف الدولة من زيادة الصادرات التى تعد أحد أهم الركائز فى استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعة 2016/2020. حيث أصبح المعرض يتمتع بشهرة عالمية وذاع سيطه فى كافة أنحاء العالم، ويتأكد ذلك من تزايد إقبال المشتريين على الحضور وصولاً الى 285 مشترى من مختلف دول العالم فى الدورة الثالثة.

هذا بالإضافة إلى مشاركة زائرين من بعض الدول لأول مرة مثل الصين، الجزائر، المغرب، اليابان وجنوب إفريقيا ليشهدوا نتاج 20 عامًا من الخبرة فى تصنيع و تصدير المنتجات النسجية واكتشاف مهارات و قدرات تصنيعية من مختلف الثقافات لتصنيع الملابس والمنسوجات. ولا يقتصر المعرض على التعاون بين الدول الإفريقية فقط، بل يهدف إلى ربطهم بجميع دول العالم وخاصة القوى التجارية والصناعية الكبرى.

هذا، ويقام على هامش المعرض مؤتمر دولى و جلسات نقاشية تعرض كافة مناحى الإستدامة فى مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى مناقشة التغيرات فى الإقتصاد العالمى وتأثيره على أنظمة التجارة الإفريقية، وعرض الاستراتيجيات التى يجب أن تتبعها الدول الإفريقية فى تحقيق التقدم فى التجارة العالمية من خلال الإدارة السليمة لسلاسل التوريد و تعزيز القدرة التنافسية وزيادة القوة الإنتاجية للدول الإفريقية، مع التأكيد على كون مصر مركزاً رئيسياً لتصنيع و تصدير منتجات القطاعات النسجية بقارة أفريقيا.