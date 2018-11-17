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وزيرة الهجرة: مدارس الأحد ترسخ داخل الطفل الهوية الوطنية

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:11 ص
وزيرة الهجرة: مدارس الأحد ترسخ داخل الطفل الهوية الوطنية نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
وائل ربيعى
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شارك قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في الجلسة الختامية لفاعليات المؤتمر العلمى لمدارس الأحد بمقر المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، بحضور مجموعة كبيرة من الأساقفة والكهنة والمشاركين فى المؤتمر. 
 
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم - خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "مدارس الأحد ودورها المسكونى والرؤية المستقبلية" ، وقدمت ورقة بحثية بعنوان "دور مدارس الأحد فى ترسيخ الوطنية والانتماء" - أن مدارس الأحد ترسخ داخل الطفل الهوية الوطنية، وأن الكنيسة تصلى دائما من أجل جميع المسئولين في الدولة ومن أجل سلام الوطن والعالم.
 
 
وعبرت الوزيرة عن سعادتها بدعوتها لحضور المؤتمر، لافتة إلى الدور المهم الذى تلعبه مدارس الأحد في بناء الشخصية خاصة أقباط المهجر، وأن فصول مدارس الأحد تركز على بناء الشخصية خلال مرحلة الطفولة. 
 
وقالت الوزيرة، إن الكنيسة تعلم الأطفال منذ الصغر الوطنية والمشاركة في بناء البلاد والعمل الايجابى، لافتة إلى أن مدارس الأحد في الخارج تربط بين أبنائها ووطنهم مصر. 
 
ونوهت الوزيرة إلى ضرورة تواصل الأسرة مع خدام مدارس الأحد في مواجهة الهجمة الالكترونية الشرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعى،  مقدمة الشكر لقداسة البابا تواضروس الثانى لحكمته في التعامل مع مختلف القضايا والتى تكون دائما بمثابة طريق مرسوم نحو بناء المجتمع والكنيسة.
 
وقدم المهندس سامى مترى، ورقة بحثية بعنوان "مدارس الأحد والحركة المسكونية .. علاقة ديناميكية عبر العصور" ، بينما تحدث الاستاذ جرجس صالح حول "دور مدارس الأحد في العمل المسكونى .. نيافة الأنبا يؤانس أسقف الغربية نموجا"، وعرض الجكتور سنوت دلوار ورقة بحثية بعنوان "مدارس الأحد في عالم جديد دراسة مستقبلية". 
 
وعرض الدكتور عدلي أنيس موضوع بعنوان "المحتوى الجغرافي في برامج مدارس الأحد بين الواقع والمأمول" ، وقدم عدلي فؤاد سيفين دراسة بعنوان " مدخل مقترح لمنهج اللاهوت العقيدى لمدارس الأحد"، وأدار الجلسة الدكتور رسمى عبدالملك. 
 

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