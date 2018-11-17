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هندسة الزقازيق تبدأ المرحلة الثانية بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بأسوان

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:52 م
هندسة الزقازيق تبدأ المرحلة الثانية بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بأسوان جانب من اللقاء
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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تبدأ كلية الهندسة جامعة الزقازيق فى تنفيذ المرحلة الثانية فى مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية فى مدينة أسوان، وذلك بموجب اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجامعة أسوان ومعهد بحوث المياه الجوفية والتى وقعها الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والدكتور علاء عطا، عميد كلية الهندسة جامعة الزقازيق والدكتور صلاح بيومي، الباحث الرئيسى للمشروع ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وقال رئيس جامعة الزقازيق، إن ما نحتاجه الآن هو تضافر الجهود بما يسهم فى توجيه الإمكانات المتاحة بها لخدمة قضايا التنمية وقضايا البيئة لدفع عجلة التنمية، وهو ما تتبناه جامعة الزقازيق فى استراتيجيتها لدعم البحث العلمى بها وما يتطلب ذلك من تعاون وثيق بين الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة لدفع عجلة التنمية فى مجتمعها المحلى والقومي.

وأضاف الدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة، أن الكلية لها رصيد كبير من المشروعات البحثية المشتركة والتى ينفذها أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات  البحثية داخل مصر وخارجها ولا يقل عطاؤهم العلمى والبحثى عن أقرانهم فى الجامعات المصرية والدولية، بل يثبتون دائما وجودهم وتميزهم بالمشاركة فى مشروعات بحثية مشتركة فى مجالات تحتاجها مصر فى الفترة المقبلة مثل المياه والطاقة لتحقيق التنمية المستدامة .

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح بيومي، الباحث الرئيسى للمشروع ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المرحلة الأولى للمشروع تضمنت  تقييم وتحديد الوضع الراهن وتحديد مصادر وأسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى أسوان، وخلال المرحلة الثانية سيتم عمل نماذج تجريبية للحلول العلمية التطبيقية وهى من مخرجات المرحلة الأولى للمشروع وسيتم فى هذه المرحلة أيضاً البناء على مخرجات المرحلة الأولى من إعداد التصميمات والرسومات الهندسية وكتيبات التشغيل الخاصة بالحلول المقترحة للمشكلة.


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