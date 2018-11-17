video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر تضرب جنوب شرق إيران

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:47 ص
هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر تضرب جنوب شرق إيران مقياس ريختر ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر مدينة عنبر آباد بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن الزلزال وقع في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، وأن مركز الزلزال كان على بعد 18 كيلومترا من مدينة عنبر آباد وعند التقاء خطي العرض الشمالي 28.23 والطول الشرقي 58.28 درجة وفي عمق 20 كيلومترا من سطح الأرض.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صندوق النقد: التضخم فى إيران قد يصل إلى 30%

المبعوث الأمريكى إلى سوريا: السعودية أفضل شريك فى التصدى لأنشطة إيران

مقياس ريختر

ايران

محافظة كرمان




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة