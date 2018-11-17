هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر تضرب جنوب شرق إيران

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر مدينة عنبر آباد بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن الزلزال وقع في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، وأن مركز الزلزال كان على بعد 18 كيلومترا من مدينة عنبر آباد وعند التقاء خطي العرض الشمالي 28.23 والطول الشرقي 58.28 درجة وفي عمق 20 كيلومترا من سطح الأرض.