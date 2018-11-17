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نشوب حريق بمزرعة نخيل بالداخلة وآخر بوحدتين سكنيتين بالخارجة دون وفيات أو إصابات

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:50 م
نشوب حريق بمزرعة نخيل بالداخلة وآخر بوحدتين سكنيتين بالخارجة دون وفيات أو إصابات حريق نخيل - أرئشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تمكنت وحدات الدفاع المدني بالوادى الجديد من السيطرة على حريقين منفصلين دون خسائر في الأرواح أو إصابات حيث تمت السيطرة على حريق في منطقة زراعات نخيل في قرية العوينة بالقرب من المناطق السكنية بالقرية ، كما تمت السيطرة على حريق في وحدتين سكنيتين بمنطقة حي الثانوية بمدينة الخارجة ، حيث تمت السيطرة على النيران دون إصابات أو خسائر بشرية وتحررت المحاضر اللازمة بها وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 
ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد يفيد بنشوب حريقين بمركزى الخارجة والداخلة دون خسائر بشرية أو إصابات وتمثلت في حريق بمنطقه زراعية بعين مارزبان بقرية العوينة بالداخلة وحريق في وحدتين سكنيتين بحي الثانوية بالخارجة وتمت السيطرة عليهما دون إصابات وتحررت محاضر بها وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 

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