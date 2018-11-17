موجز6..المالية:تسوية 50 ألف ملف ضريبى بـ12.5 مليار جنيه وتحصيل 6.3 مليار

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزارة المالية تسوية 50 ألف ملف ضريبى بـ12.5 مليار جنيه وتحصيل 6.3 مليار للدولة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات سكنية بمدينة بدر بتكلفة 2.079 مليار جنيه.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس لطيفا على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

صرح المهندس عادل الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات سكنية (692 عمارة) بالإسكان الاجتماعى، بمدينة بدر، بتكلفة 2.079 مليار جنيه، وجارٍ التسليم للمستحقين، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ 30456 وحدة أخرى (1269 عمارة)، بتكلفة 4.416 مليار جنيه، وجارٍ طرح وإسناد 8424 وحدة (351 عمارة) بمنطقة الامتداد الشرقى، وسيتم تنفيذها بمعرفة جهاز المدينة.

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سبب نقص الكميات المطروحة من سلعة الفول على البطاقات، هو عدم توريد أصحاب الشركات والموردين للشركة القابضة للصناعات الغذائية الفول بالأسعار القديمة نفسها، بسبب ارتفاع الأسعار حاليًا، خاصة أن سعر الفول على البطاقات 7 جنيهات للكيلو، فى حين أن سعره فى الأسواق الحرة يصل إلى أكثر من ضعف هذا المبلغ، ومع ذلك ظلت الشركة تتحمل فارق الأسعار لتخفيف العبء على المواطنين .

نقلت قناة "إكسترا نيوز" مراسم تشييع جثمان الشهيد ساطع النعمانى، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور السابق إلى مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

أقيمت جنازة عسكرية للشهيد العميد ساطع النعمانى، بمقابر أسرته بمدينة 6 أكتوبر، وأطلق 21 طلقة نارية فى الهواء، وعزفت الشرطة العسكرية الموسيقى.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيعى جثمان الشهيد ساطع النعمانى ضحية الإرهاب.

طالب مستثمرو فيسبوك، مارك زوكربيرج للتنحى عن منصبه، بعد اكتشاف أن الشبكة الاجتماعية استأجرت شركة استشارات سياسية وعلاقات عامة لتشويه نقادها.

أكدت منظمة إسرائيلية تدعى "قف معنا بالعربية"، أن اسم النبى "محمد" هو الأكثر شيوعاً بين المواليد داخل إسرائيل، حيث يمثل المسلمون نسبة 18% من المجتمع الإسرائيلى - على حد وصفهم.

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت تأخر إقلاع رحلتين متجهتين إلى البحرين والكويت بسبب سوء الأحوال الجوية في دول الخليج العربي، بعد أن قامت سلطات المطار باستضافة ركاب الطائرتين بإحدى صالات الترانزيت حتى إقلاعهما.

نشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وجاءت كالتالى:

قررت محكمة النقض تأجيل إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله، و 6 آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهابيين، لجلسة 19 يناير.

شهد مطار القاهرة الدولى خلال الساعات القليلة الماضية وصول أكثر من ألفى سائح عربى وأجنبى من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

أيدت محكمة النقض إدراج 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات لاتهامهم فى أحداث عنف وشغب بالإسكندرية .

انهار جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى صفط اللبن ببولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع شخصين اليوم السبت.

أكدت وزارة المالية، على أنه تم إغلاق أكثر من 50 ألف و474 ملفًا بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتى بلغت إجمالى قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير، والباقى 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة، وذلك فى إطار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بالكامل بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

التقى جيانج جيان قوه نائب رئيس قطاع الإعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ووزير الإعلام الصينى، بالوفد الإعلامى المصرى الذى يزور الصين بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستعلامات المصرية والسفارة الصينية بالقاهرة.

تأتى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية، كأحد الركائز التى تعتمد عليها فى تطوير مرافق الدولة فى مختلف المجالات، فى إطار خطة التنمية المستدامة، وفيما يلى نعرض إنفوجراف تم إعداده من قبل صفحة "رؤية مصر 2030"، للكشف عن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية منذ عام 2014، وحتى العام الحالى.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على وجود خطة متكاملة لمواجهة السيول المحتملة والأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، مضيفا أنه تم توجيه كافة قطاعات وزارة الرى بإتمام استعداداتها القصوى لمواجهة أى طارئ فى هذا الشأن.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 17-11-2018 بقيمة 3 جنيهات ليواصل الذهب صعوده لليوم الثالث على التوالى، ويصبح سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا فى مصر 611 جنيها.

تواجد الفرنسى برونو ساتان، أحد أشهر وكلاء اللاعبين الفرنسيين، بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، لمتابعة الدولى المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، خلال مباراة الأسود أمام نظيره الكاميرونى والتى فاز فيها المنتخب المغربى بثنائية نظيفة.

شهد اليوم 17 نوفمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، خروج إسلام محارب مصاباً فى ودية الأهلي وفريق الشباب مفاجأة.. شرط يمنح شيكابالا حق العودة للزمالك في يناير مجاناً.

بعد ساعات قليلة من الفوز الكبير الذى حققه المنتخب الوطنى على نظيره التونسى فى تصفيات أمم أفريقيا بثلاثية مقابل هدفين، والهدف العالمى الذى أحرزه النجم المصرى محمد صلاح فى مرمى نسور قرطاج وحصد ثلاث نقاط ثمينة، أنهت عقدة استمرت 16 عاماً، بعد آخر فوز للمنتخب المصرى على تونس عام 2002 بأقدام حازم إمام.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، استبدال ملعب مباراة المصرى وحرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل فى الأسبوع الـ15 بالدورى، بحيث يعتبر فريق الحرس هو صاحب الأرض لتقام المباراة على استاد المكس بالإسكندرية.

تلقى نادى الزمالك فاكساً رسمياً من اتحاد جدة السعودى، يطلب فيه الأخير الحصول على خدمات التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى لطلاب الصف الأول الثانوى بمصر ورقية، إلا إذا تم توزيع التابلت على الطلاب بشكل سريع فمن المقرر أن يتم عقد أول امتحان إلكترونى فى شهر يناير المقبل على الأجهزة.

شهدت الكلمة الافتتاحية التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر المنعقد بمدينة شرم الشيخ، العديد من الرسائل التى نسردها لكم فى التقرير التالى..

تغييرات جذرية شهدتها منطقة غليون التى تقع شمال الطريق الدولى الساحلى بمحافظة كفر الشيخ ، فمنطقة البرك والمستنقعات، كانت مقصدا لآلاف من الشباب للهجرة غير الشرعية، إذ كان يستغلها تجار البشر لزج الشباب في ظلام الليل الحالك نحو عالم مجهول بقطع أسلاك الكهرباء عن قرى الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس أفقر القرى على مستوى الجمهورية ، ليتمكنوا من تهريب الشباب وسط الظلام.