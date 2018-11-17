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موجز أخبار 10 مساء.. تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن لتعديل قانون الجمعيات

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:00 م
موجز أخبار 10 مساء.. تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن لتعديل قانون الجمعيات
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أصدر المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا بتشكيل لجنة لاعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى .

 

 

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لأفضل لاعب أفريقى من BBC

تواجد النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى على رأس ترشيحات هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، لأفضل لاعب فى القارة الأفريقية لعام 2018.

 

صورة .. ميزانية الأهلي تتخطي المليار و 294 مليون جنيه

تخطت ميزانية النادي الأهلي مبلغ المليار و294 مليون جنية وفقآ لميزانية النادي التي تم طرحها علي الأعضاء، قبل انعقاد الجمعية العمومية المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

 

توفيق عكاشة: أصل العرب من مصر وينتشرون من المحيط الأطلنطى للخليج العربى

قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن الحصان العربى هو الأول فى العالم، وله تاريخ فى الحروب منذ الفراعنة، مضيفًا أن الحصان العربى لا يختلف عليه إنسان فى العالم، ومرغوب من العالم كله، بينما الإنسان العربى حاله مختلف، و"حاله لا يسر أحد". وذكر أن أصل العرب يبدأ من مصر، وينتشرون من المحيط الأطلنطى غربا إلى الخليج العربى شرقا.

 

محاولات إنقاذ أنقرة من الإفلاس.. تركيا تترقب وصول 3 مليارات دولار منحة قطر

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن تركيا تتأهب لاستلام الدفعة الأولى من المنحة القطرية الضخمة التى تقدر بـ 15 مليار دولار، والتى تعهد الدوحة فى أغسطس 2018 بإرسالها لأنقرة، لإنقاذ الاقتصاد التركي الذي يعانى من تدهور كبير.

 

حزب أردوغان يسمم جيشه.. 21 حالة تسمم بين الجنود لتناولهم أغذية "فاسدة"

من الاعتقال إلى التسمم، تتنوع الممارسات التى ينفذها النظام التركى ضد الجيش، بسبب الحملة العسكرية الفاشلة فى صيف عام 2016 للإطاحة به، فقد أصيب 21 جنديًا بالجيش التركي بحالة تسمم غذائي لتناولهم أغذية فاسدة.

 

قطر يليكس تكشف ترحيل الدوحة لعمال مصابين بفيروسات خطرة لبلادهم دون علاج

كشفت قطر يليكس، الأوضاع الكارثية لعمال نبيال فى الدوحة حيث إصابتهم بأمراض الإيبولا وأنفلونزا الطيور وبعض الفيروسات الخطيرة الآخرى، وترحيلهم إلى بلادهم دون علاج مما يؤدى إلى تفشى تلك الأمراض فى أوطانهم.

 

رئيس الوزراء يشكل لجنة برئاسة وزيرة التضامن لتعديل قانون الجمعيات

أصدر المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا بتشكيل لجنة لاعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى .

 

الوطنية للانتخابات: 42 مرشحا تقدموا بأوراقهم فى دوائر زفتى وطامية والعريش

قال المستشار محمود حلمي الشريف ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،  إن لجنة تلقى طلبات المرشحين على المقاعد الخالية بدوائر "العريش، وزفتى، وطامية"، أغلقت باب الترشح اليوم وتلقت أوراق 42 مرشحا، على أن يتم فحص الأوراق ومراجعتها وإعلان قائمة باسماء المرشحين المبدئية  يوم 18 نوفمبر الجارى.

 

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم السبت، أن الشعبين المصرى والكويتى كبيران لا تهزهما صغائر الأمور.

 

القبض على قائد السيارة المتسبب فى سقوط سور كوبرى صفط اللبن ومصرع شخصين

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على قائد السيارة المتسبب فى سقوط جزء من سور كوبرى صفط اللبن ببولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع شخصين اليوم، السبت.

 

 

 

 

 

 


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موجز أخبار العاشرة

وزيرة التضامن

تعديل قانون الجمعيات

مصطفى مدبولى




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