مقتل 5 جنود وإصابة 23 فى كمين لجماعة أبى سياف فى الفيليبين

أ ف ب

أعلن الجيش الفيليبينى السبت ان خمسة من جنوده قتلوا وأن 23 أصيبوا بجروح فى كمين نصبه عناصر فى جماعة أبى سياف الارهابية والتى توالى فصائل منها تنظيم داعش.

وأكد الليوتنانت-كولونيل غيرى بيسانا لوسائل الاعلام، ان الجنود كانوا يبحثون عن رهائن خطفهم التنظيم الذى يتخذ من جنوب الارخبيل قاعدته الاساسية، عندما هاجمهم مسلحون فى جزيرة خولو قرب مدينة باتيكول الجمعة.

واضاف ان هذا الكمين قد حصل خلال "مهمتنا لانقاذ الرهائن الباقين" الذين قدر عددهم ب "أقل من عشرة".

وكمين الجمعة هو واحد من اكثر الكمائن دموية منذ استيلاء جماعة ابى سياف ومجموعات ارهابية اخرى اجنبية وفيليبينية، على مدينة مراوي، فى جنوب البلاد فى مايو 2017. وقد استمرت المعارك لاستعادة المدينة اكثر من خمسة اشهر واسفرت عن اكثر من الف قتيل.

وجماعة ابى سياف المتخصصة فى عمليات الخطف الاجرامية ، هى فرع متشدد من التمرد الانفصالى الذى اسفر عن مصرع اكثر من 150 الف شخص منذ سبعينات القرن الماضى فى جنوب هذا الأرخبيل المكون من اكثرية كاثوليكية ساحقة.

وقد أنشئت فى تسعينات القرن الماضى بتمويل من احد افراد عائلة زعيم القاعدة اسامة بن لادن.

ثم تفرعت الى فصائل عديدة. وبايع إحدها المتمركز فى باسيلان، تنظيم داعش.