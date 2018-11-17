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مقتل 14 داعشيا فى معارك بريف دمشق

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:27 ص
مقتل 14 داعشيا فى معارك بريف دمشق داعش
أ ش أ
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  أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقره العاصمة البريطانية، اليوم السبت، مقتل 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جانب 6 من عناصر الجيش السوري، في معارك تلول الصفا بريف دمشق.

وذكر المرصد - وفقا لقناة الحرة الأمريكية - أن القوات الحكومية السورية تمكنت من تحقيق تقدم في المنطقة، بغطاء من القصف المدفعي والصاروخي المكثف، حيث تقدمت على حساب التنظيم داخل منطقة (تلول الصفا) ذات التضاريس الوعرة، ما أسفر عن مقتل 14 عنصرا من "داعش"، و6 من عناصر القوات الحكومية.

وأضاف أن هذا التقدم في المقطع الجنوبي من منطقة تلول الصفا، سيعمل على تضييق الخناق على التنظيم وتقليل منطقة سيطرته، ضمن محاولة القوات السورية مع الفيلق الخامس المدعوم روسيا والقوى المتحالفة معه، لإنهاء وجود التنظيم في المنطقة بعد انتهاء عملية تسليم المختطفين.

 


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