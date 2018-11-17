مصرع طفل وإصابة 8 أشخاص فى إنقلاب سيارة بقنا

قنا - وائل محمد

لقى طفل مصرعه فيما أصيب 8 أشخاص أخرين إثر انقلاب سيارة كابوت بطريق قفط القصير نتيجة السرعة الزائدة وتم نقل المصابين للمستشفى، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة مما أدى إلي إصابة محمود عبد الصبور عليان35 محمودخليل محمد47 سنه طه محسوب محمد7سنوات تقي جاد الرب احمد32 سنه حسين فهيم احمد35 قاسم موسي علي 45 صلاح الشاذلي احمد54 محمد صلاح الشاذلي17 جميع المصابين كدمات وسحجات وجروح متفرقه بالجسم، ووفاة احمد مصطفي عطا الله 7سنوات عنوانه قوص العيايشا تم نقله مشرحه قفط.



حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

