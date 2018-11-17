مصرع شخصين سقط عليهما جزء من سور كوبرى صفط اللبن ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

انهار جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى صفط اللبن ببولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع شخصين اليوم السبت.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد سقوط جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى صفط اللبن، مما أسفر عن مصرع شخصين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والمعاينة لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.