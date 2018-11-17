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مصرع شخصين سقط عليهما جزء من سور كوبرى صفط اللبن ببولاق الدكرور

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:24 م
مصرع شخصين سقط عليهما جزء من سور كوبرى صفط اللبن ببولاق الدكرور مكان الحادث
كتب بهجت أبو ضيف
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انهار جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى صفط اللبن ببولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع شخصين اليوم السبت.

 

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد سقوط جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى صفط اللبن، مما أسفر عن مصرع شخصين.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والمعاينة لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.


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سقوط سور

سقوط كوبرى

صفط اللبن

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

sameh

صفط اللبن

حسبى الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامة

محاسبة المسؤل

من هو المسؤل عن صيانة هذا الكوبرى هل الحى ام الطرق والكبارى ام من هو المسؤل لابد من محاسبة المسؤل عن هذا الاهمال ارواح الناس لها قيمة عند زويهم واذا لم يحاسب المسؤل عن هذا الاهمال فمعنى ذلك ضياع حقوق الغلابة من الشعب الغلبان

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