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مدينة الشروق: استخدام "الهاند هيلد" لتسجيل قراءات المياه وسداد الفواتير إلكترونيا

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:09 ص
مدينة الشروق: استخدام "الهاند هيلد" لتسجيل قراءات المياه وسداد الفواتير إلكترونيا مدينة الشروق
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم البدء فى استخدام أجهزة (الهاند هيلد) لتسجيل قراءات المياه، وتحصيل وسداد الفواتير بشكل إلكترونى، وطباعة الفواتير للعملاء فى مكان التحصيل، وذلك حرصاً من الجهاز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال المهندس شريف الشربينى، إن جهاز المدينة بصدد البدء فى تدشين موقع إلكترونى خاص بحسابات المياه على شبكة الإنترنت لتسهيل التواصل مع المواطنين، حيث يتم من خلاله تسجيل القراءات والاستعلامات، وكذا تحصيل الفواتير.

 

 


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