video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محلل تنصح مستثمرى البورصة قصير الأجل بالمتاجرة الانتقائية للأسهم الأفضل أداء

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:00 م
محلل تنصح مستثمرى البورصة قصير الأجل بالمتاجرة الانتقائية للأسهم الأفضل أداء ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، شهد ضغوطا بيعية على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، فى إطار تحركات عرضية  أسفل مستوى المقاومه الهام 13800 نقطة.

إلا أن نجاح القوة الشرائية فى الحفاظ والاستقرار أعلى منطقه الدعم 13500- 13400 نقطة يعزز من استمرار محاولات الارتداد إلى مستويات 13800- 14000 نقطة، والتى تمثل منطقة ضغوط بيعية هامة وبوابة صعود لوتيرة أسرع من الارتفاعات إلى مستويات 14800-15100 نقطة فى حالة تأكيد اختراقا لأعلى.

وأوصت ميادة أمين، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، بمراقبة أحجام التداولات المصاحبة للصعود للتأكد من مدى قدرتها فى تجاوز منطقة المقاومة المذكورة، كما تنصح المستثمر قصير الأجل بالاحتفاظ والمتاجرة الانتقائية للأسهم الأفضل أداء مع مراعاة مستوى 13400 نقطة حماية للأرباح ومستوى 13000 نقطة إيقاف للخسائر على الأجل القصير.

أما بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أشارت إلى أن المؤشر يتحرك فى اتجاه عرضي علي المدي القصير بين مستوى الدعم 680 نقطة ومنطقة المقاومة 700- 710 نقطة، وهو نطاق يسمح بالمتاجرة العرضية مع احترام مستوى 680 نقطة وإيقاف للخسائر، أما أول إشارة إيجابية تظهر فى حالة نجاح المؤشر فى اختراق المقاومة المذكورة، وفى هذه الحالة سيستهدف مستويات 730-740 نقطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.37% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

1.1 مليار جنيه إجمالى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة