محلل تنصح مستثمرى البورصة قصير الأجل بالمتاجرة الانتقائية للأسهم الأفضل أداء

كتب هانى الحوتى

قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، شهد ضغوطا بيعية على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، فى إطار تحركات عرضية أسفل مستوى المقاومه الهام 13800 نقطة.

إلا أن نجاح القوة الشرائية فى الحفاظ والاستقرار أعلى منطقه الدعم 13500- 13400 نقطة يعزز من استمرار محاولات الارتداد إلى مستويات 13800- 14000 نقطة، والتى تمثل منطقة ضغوط بيعية هامة وبوابة صعود لوتيرة أسرع من الارتفاعات إلى مستويات 14800-15100 نقطة فى حالة تأكيد اختراقا لأعلى.

وأوصت ميادة أمين، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، بمراقبة أحجام التداولات المصاحبة للصعود للتأكد من مدى قدرتها فى تجاوز منطقة المقاومة المذكورة، كما تنصح المستثمر قصير الأجل بالاحتفاظ والمتاجرة الانتقائية للأسهم الأفضل أداء مع مراعاة مستوى 13400 نقطة حماية للأرباح ومستوى 13000 نقطة إيقاف للخسائر على الأجل القصير.

أما بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أشارت إلى أن المؤشر يتحرك فى اتجاه عرضي علي المدي القصير بين مستوى الدعم 680 نقطة ومنطقة المقاومة 700- 710 نقطة، وهو نطاق يسمح بالمتاجرة العرضية مع احترام مستوى 680 نقطة وإيقاف للخسائر، أما أول إشارة إيجابية تظهر فى حالة نجاح المؤشر فى اختراق المقاومة المذكورة، وفى هذه الحالة سيستهدف مستويات 730-740 نقطة.