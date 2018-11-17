محكمة القضاء الادارى ترفض دعوى انتفاع لشركة استزراع سمكى بالإسكندرية

أحمد عبد الهادى

أصدرت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، قبل قليل، حكما أيدت فيه قرار قطاع الانتاج بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بطرح مساحة 11 فدان و15 قيراط في المزاد العلني كمزرعة سمكية بمزرعة بساتين الصبحية بالإسكندرية، ذلك المزاد المقرر عقده غدا الأحد الموافق 18 نوفمبر الجاري.

ورفضت المحكمة بموحب ذلك الحكم الدعوى المقامة من شركة صحاري مصر للاستزراع السمكي، والتي أكدت فيها أنها تمتلك عقد ترخيص للانتفاع بالاستزراع السمكي داخل تلك المزرعة من 21 يونيو 2017 وحتى 22 يونيو 2026.

وذكرت الشركة في دعواها التي رفضتها المحكمة، أنها تقدمت بطلب للأمانة العامة للجنة استرداد الأراضي لتقنين وضع يدها على الأرض، وآزاء ذلك سددت الشركة مبلغ 100 ألف جنيه قيمة رسم الفحص المطلوب سداده لتمليك الأرض محل وضع اليد وعقد التخصيص بالانتفاع لمساحة 44 فدان تحت العجز والزيادة، وأقرت اللجنة ذلك الطلب وجددت للشركة عقد الانتفاع.