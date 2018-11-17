محافظ كفر الشيخ يحيل 3 مسئولين بالتموين إلى جهات التحقيق

كفر الشيخ - محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مدير إدارة تموين بيلا ورئيس قسم الرقابة بإدارة التموين ومفتش تموين ثانى بإدارة تموين بيلا، إلى جهات التحقيق لتسهيلهم استيلاء أصحاب 18 مخبزا ببيلا على 254 ألف جنيه من المبالغ المالية المخصصة لدعم الخبز التموينى دون وجه حق، وذلك بعد فحص هذه الملفات وكل الإجراءات بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ.

وكان محافظ كفر الشيخ قد أصدر القرار رقم 19053 لسنة 2018، بوقف مدير إدارة تموين بيلا، ورئيس قسم الرقابة بإدارة التموين، ومفتش تموين ثانى بإدارة تموين بيلا، عن العمل لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام والمبالغ المخصصة للدعم التموينى.

وعلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ إخطار المحكمة التأديبية المختصة بحالة الوقف وتكليف من يحل محل المذكورين فى أداء عملهما تحقيقاً لانتظام وسير العمل.