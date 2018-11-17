video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يلتقى أعضاء لجنة الشباب بالبرلمان لمتابعة المنشآت الرياضية

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:29 م
محافظ قنا يلتقى أعضاء لجنة الشباب بالبرلمان لمتابعة المنشآت الرياضية محافظ قنا وأعضاء اللجنة
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
التقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة وعدد من  اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة بالمحافظة لمتابعة عدد من المنشآت الرياضية.


 تناول اللقاء مناقشة أهم الموضوعات  المتعلقة بتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية وكذا المنشآت الجديدة، حيث عرض محافظ قنا المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بقطاع الشباب والرياضة.

وأوضح الهجان أنه يجري احلال وتجديد لحمامات السباحة بمركز شباب مدينة قنا بتكلفة حوالي 50 مليون جنية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ نادي نقادة الرياضي كما يجري انشاء مركز شباب بمدينة قنا الجديدة يضم 3 حمامات سباحة وملاعب كرة قدم وطائرة وسلة ويد علي مساحة حوالي 63 الف متر وبتكلفة  حوالي 90 مليون جنية بالإضافة إلى اعمال التطوير التي تشمل العديد من مراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة.

وطالب الهجان أعضاء اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لسرعة الانتهاء من الأعمال التي تجري بحمامات السباحة بمركزي شباب مدينة قنا ونجع حمادي والملعب الخاص بمركز شباب أولاد نجم بهجورة.
 
 وأعرب اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن سعادتهم بزيارة محافظة قنا ، مشيرين إلى أن اقامة المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير القائم منها بالمحافظة يهدف الي دعم الشباب وتنمية مهاراتهم فى مختلف المجالات ومساعدتهم في قضاء اوقات فارغهم بشكل سليم ، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل المحافظة للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة. 

IMG_9297
 
IMG_9302
 
 

IMG_9306
 
IMG_9336
 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. التنمية المحلية تخصص مليار و200 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف بقنا وسوهاج

اخبار مصر

اخبار محافظات

قنا اليوم

البرلمان

محافظ قنا




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة