محافظ قنا يلتقى أعضاء لجنة الشباب بالبرلمان لمتابعة المنشآت الرياضية

التقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة وعدد من اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة بالمحافظة لمتابعة عدد من المنشآت الرياضية.



تناول اللقاء مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية وكذا المنشآت الجديدة، حيث عرض محافظ قنا المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بقطاع الشباب والرياضة.



وأوضح الهجان أنه يجري احلال وتجديد لحمامات السباحة بمركز شباب مدينة قنا بتكلفة حوالي 50 مليون جنية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ نادي نقادة الرياضي كما يجري انشاء مركز شباب بمدينة قنا الجديدة يضم 3 حمامات سباحة وملاعب كرة قدم وطائرة وسلة ويد علي مساحة حوالي 63 الف متر وبتكلفة حوالي 90 مليون جنية بالإضافة إلى اعمال التطوير التي تشمل العديد من مراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة.

وطالب الهجان أعضاء اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لسرعة الانتهاء من الأعمال التي تجري بحمامات السباحة بمركزي شباب مدينة قنا ونجع حمادي والملعب الخاص بمركز شباب أولاد نجم بهجورة.



وأعرب اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن سعادتهم بزيارة محافظة قنا ، مشيرين إلى أن اقامة المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير القائم منها بالمحافظة يهدف الي دعم الشباب وتنمية مهاراتهم فى مختلف المجالات ومساعدتهم في قضاء اوقات فارغهم بشكل سليم ، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل المحافظة للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة.







