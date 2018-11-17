محافظ الغربية يوجه بتوفير كشك لمواطن مبتور القدمين بحى سيجر بطنطا

استقبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، صباح اليوم، بمكتبه بالديوان العام، أحد الحالات الإنسانية التي تعانى من بتر بالقدمين والذى يلتمس توفير مصدر رزق له بحي سيجر محل سكنه.

وعلى الفور وجه محافظ الغربية مدير جمعية الأورمان بدراسة توفير مصدر رزق له، وأيضا تزويده بكمية كافية من البضاعة لكي يقوم ببيعها مع متابعة نشاطه بصفة دورية .

كما قدم محافظ الغربية بطانية له بمناسبة فصل الشتاء، مؤكدا أنه سيتابع تنفيذ كافة التعليمات التي أصدرها للتأكد التام من توفير مصدر الرزق له .