محافظ الشرقية: توصيل الصرف الصحى لـ60% من قرى المحافظة بنهاية 2022

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مشروع المحاجر تم إلغاءه، وأن ما يوجد بالمحافظة هو إدارة محاجر، لافتا إلى أن المشروع السابق كان به موظفين يتقاضون رواتب 8 آلالاف جنيه وهم غير متواجدين على قوة العمل.

مضيفا خلال اجتماعه بعدد من مندوبى الصحف والقنوات الفضائية، أنه يدرس حلولا لحل أزمة العاملين في المحاجر، منها تعديل لائحة العمل لتضمن تحقيق إيرادات وراتب مقابل عمل حقيقي لموظف .

وعن مشروعات المحافظة، قال إنه اكتشف وجود 40 موظفا بمشروع النقل الداخلى على مهارة عالية فى فنون الصيانة و سمكرة السيارات و المعدات، فقرر تعديل اللائحة للاستفادة منهم، بحيث تكون إدارة منوط بها إصلاح معدات وسيارات بالمراكز والأحياء والحصول على حوافز مجزية نظير هذا العمل .

وتابع، أن المحافظة تسير طبقاً لمعدلات الدولة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي حيث من المقرر بنهاية 2022م الإنتهاء من توصيل الصرف الصحى لـ 60% من قرى محافظة الشرقية، لتقديم مشروع صرف صحى آمن للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وأضاف أن ملف تحسين منظومة النظافة على أجندة العمل اليومى لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وترمومتر الأداء لقياس رضا المواطن عن آداء المسئول، والعمل فى منظومة النظافة يحتاج إلى تعاون المواطن مع الجهاز التنفيذي وإلتزامه بالمواعيد المحددة لإلقاء القمامة لرفعها للنقط الوسيطة، تمهيداً لنقلها للمدفن الصحي حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين .