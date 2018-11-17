video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية: توصيل الصرف الصحى لـ60% من قرى المحافظة بنهاية 2022

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:30 م
محافظ الشرقية: توصيل الصرف الصحى لـ60% من قرى المحافظة بنهاية 2022 عمال المحاجر
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مشروع المحاجر تم إلغاءه، وأن ما يوجد بالمحافظة هو إدارة محاجر، لافتا إلى أن المشروع السابق كان به موظفين يتقاضون رواتب  8 آلالاف جنيه وهم غير متواجدين على قوة العمل.
 
مضيفا خلال اجتماعه بعدد من مندوبى الصحف والقنوات الفضائية، أنه يدرس حلولا لحل أزمة العاملين في المحاجر، منها تعديل لائحة العمل لتضمن تحقيق إيرادات وراتب مقابل عمل حقيقي لموظف .
 
وعن مشروعات المحافظة، قال إنه اكتشف وجود 40 موظفا بمشروع النقل الداخلى على مهارة عالية فى فنون الصيانة و سمكرة السيارات و المعدات، فقرر تعديل اللائحة للاستفادة منهم، بحيث تكون إدارة  منوط بها  إصلاح معدات وسيارات  بالمراكز والأحياء والحصول على حوافز مجزية نظير هذا العمل .
 
 
وتابع، أن المحافظة تسير طبقاً لمعدلات الدولة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي حيث من المقرر بنهاية 2022م الإنتهاء من توصيل الصرف الصحى لـ 60% من قرى محافظة الشرقية، لتقديم مشروع صرف صحى آمن للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين .
 
وأضاف أن ملف تحسين منظومة النظافة على أجندة العمل اليومى لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وترمومتر الأداء لقياس رضا المواطن عن آداء المسئول، والعمل فى منظومة النظافة يحتاج إلى تعاون المواطن مع الجهاز التنفيذي وإلتزامه بالمواعيد المحددة لإلقاء القمامة لرفعها للنقط الوسيطة، تمهيداً لنقلها للمدفن الصحي حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين .
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صاحب مصنع يستخدم مخلفات المحاجر فى إنتاج الأسمدة المغشوشة بالجيزة

الثروة المعدنية تنتهى من حصر 70% من المحاجر على مستوى الجمهورية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

محافظ الشرقية




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة