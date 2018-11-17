محافظ الدقهلية يلتقي بوزير القوى العاملة في زيارة للدقهلية غدا

الدقهلية شريف الديب

يلتقي الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح غد الأحد مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه حيث يقوم الوزير بزيارة لمحافظة الدقهلية يرافقه خلالها المحافظ وسيتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة القوى العاملة وجامعات المنصورة، والدلتا وأكاديمية النيل، والسلام، في مجالات التعريف بالسلامة والصحة المهنية والمشروعات الخاصة وريادة الأعمال وذلك لتنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على ممارسة العمل الخاص ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف المؤسسات بمحافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أهمية زيارة وزير القوى العاملة للمحافظة بعد أن أصبحت مركز اهتمام مختلف الوزارات، واشاد المحافظ بالتعاون الكبير بين الحكومة بمختلف وزاراتها ومحافظة الدقهلية ،وقال أن هذا التعاون يهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة ما تقدمه الحكومة من خدمات للمواطنين في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق ورفع كفاءة القطاع الصحي وحل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة وفي مقدمتها ارتفاع كثافة الطلاب في الفصول بمختلف سنوات الدراسة ونقص المعلمين.

وقال شاروبيم أن حلولا قد تم وضعها للتغلب على هذه المشكلات فورا وأضاف أن المحافظة تشهد نشاطا كبيرا في مختلف المجالات لمسه المواطنون بالفعل، وقال أنني اعاهدهم وزملائي قيادات المحافظة على بذل أقصى الجهود للوصول إلى ما ينشدونه وأشار المحافظ إلى أن الجميع يعمل من أجل المواطنين وان على المسئول أن يحقق مطالبهم وفقا للامكانيات المتاحة مع بذل أقصى الجهد لتحقيق ذلك.