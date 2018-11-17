محافظ الدقهلية يطالب بمراجعة جميع الشهادات الصحية للمحلات

أجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية جولة مفاجئة مساء أمس بمدينة المنصورة منفردا، تفقد خلالها عددا من شوارع المدينة وفي مقدمتها شارع الدراسات للاطمئنان على مستوى النظافة وانتظام عمل الورديات الثلاث التي تم تحديدها، بالإضافة لعدد من محلات ومنافذ بيع المنتجات الغذائية، وشدد على الالتزام بالبيع بأسعار ميسرة وفي متناول المواطنين.

وطالب شاروبيم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بمراجعة كافة بيانات مزاولة النشاط لكافة المحلات ومنافذ البيع والتأكد من حمل العاملين فيها لشهادات صحية وسحب عينات من المنتجات المعروضة وتحليلها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط الصحية التي تضمن سلامة المواطنين، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة واتخاذ إجراءات الغلق حيالها.

كما تفقد محافظ الدقهلية جراج ومخازن حي غرب المنصورة وطالب بإزالة كافة المعدات التي لا تعمل وعمل الصيانة اللازمة للمعدات المتعطلة وتكهين ما يحتاج منها إلى التكهين.

وشدد محافظ الدقهلية على رفع أى مخلفات مباني وتراكمات للقمامة، وإزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعوق حركة السير بالشوارع .