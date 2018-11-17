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محافظ الدقهلية: المسيحيون يفرحون ببناء مسجد يذكر فيه اسم الله كالمسلمين

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:21 ص
محافظ الدقهلية: المسيحيون يفرحون ببناء مسجد يذكر فيه اسم الله كالمسلمين الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية ــ شريف الديب
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أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على أن إصراره على مرافقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الجمعة، فى افتتاح مسجد الصحابة، بقرية طوخ الأقلام، التابعة لمركز السنبلاوين لعدة أسباب، يأتى على رأسها، أن يبعث برسالة شكر للمجتمع المدنى والمتبرعين لبناء المسجد لأنهم داعمين أيضا لمختلف المشروعات التنموية والخدمية من بناء مدارس ووحدات صحية ومحطات مياه وصرف صحى وغيرها.

وأضاف محافظ الدقهلية، "أنها رسالة للخارج وللداخل نؤكد فيها على أن المسيحيين كالمسلمين يفرحون ببناء مسجد يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، وأنه كمسئول مصرى أولا ومسيحى ثانيا يرسل برسالة حب لإخوته المسلمين بأنه كما يزور المسئولون بعض الكنائس فى المناسبات يجب أن يزور المسئول المسيحى المساجد وخاصة عند الافتتاح".

وأوضح كذلك على أنه أصر على مصاحبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لأنه لم يدخر جهدا فى سبيل دعم محافظة الدقهلية، والتى تعانى من ندرة الأراضى لعدم وجود ظهير صحراوى، وبادر بدعم المحافظة ببعض من أراضى الأوقاف التى تصلح لإقامة مشروعات خدمية عليها ومبادلتها بأراضى تتبع المحافظة فى مناطق أخرى.

وشدد شاروبيم على حرصه الشديد على الوحدة الوطنية واتخاذ مسارها الذى لا يميز بين مواطن وأخر على أساس من الدين أو اللون أو المعتقد، مؤكدا على أنه يتعامل من منطلق كونه مصريا وليس من أى منطلق اخر، متمنيا دوام السلام والمحبة والإخاء بين جموع المصريين.


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