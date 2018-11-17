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محافظ الدقهلية: الكشف على 1275 مواطنا فى قافلة طبية ببلقاس

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:56 م
محافظ الدقهلية: الكشف على 1275 مواطنا فى قافلة طبية ببلقاس قافلة طبية - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على أهمية الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية في مختلف قرى ومدن المحافظة، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في أماكنهم، وتوفير العلاج اللازم لكافة المرضى . 
 
جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية التقرير الذي قدمه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الذي عرض خلاله قيام مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية استمرت يومين في قرية 31 بصار التابعة لمركز بلقاس .
 
وقامت القافلة بعلاج 1275 مريضا،وشارك فيها 10 عيادات متنقلة ضمت 10 أخصائي في تخصصات طبية مختلفة بالإضافة إلى معمل دم كامل ومعمل طفيليات وجهاز أشعة عادية واخر للأشعة التلفزيونية ، كما ضمت القافلة لجنة للعلاج على نفقة الدولة والتي اصدرت 16 قرار علاج، كما تم تحويل 19 حالة لاجراء عمليات بالمستشفيات. 
 
شارك في أعمال القافلة 89 من الأطباء وفرق التمريض والفنيين، وتم صرف الأدوية والعلاج اللازم لجميع المرضى من صيدلية القافلة .
 
فيما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار القوافل، في إطار ما تقدمه الدولة من خدمات ورعاية صحية للمواطنين، حرصا على سلامتهم .
 
 
 

 


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