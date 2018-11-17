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محافظ الإسكندرية يكرم ذوى الاحتياجات الخاصة في مهرجان "إجري لصحتك"

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:28 م
محافظ الإسكندرية يكرم ذوى الاحتياجات الخاصة في مهرجان "إجري لصحتك" خلال التكريم
الإسكندرية جاكلين منير
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كرم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين في المهرجان الرياضي للجري والمشي والدرجات " إجري لصحتك " ، و ذلك بمشاركة ما يقرب من 10 آلاف شاب و فتاه من أبناء الاسكندرية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، و ذلك لمساهمتهم الفعالة والمؤثرة في إنجاح هذا الحدث الرياضي الهام.
 
وقدم المحافظ الشكر والتقدير لذوي الاحتياجات الخاصة على مساهمتهم الفعالة والمؤثرة في المهرجان الرياضي لدعم مبادرة جادة و فعالة للقضاء على مرض فتاك عانينا منه لسنوات طويلة ، متمنيا منهم المشاركة على الدوام في الفاعليات الرياضية والاجتماعية فهم جزء قوى و فعال و لا يتجزء من مجتمعنا، قائلا :" انكم جزء هام منا و نحن جزء منكم."
 
واكد قنصوة على المكرمين بضرورة التحليل والاطمئنان على صحتهم وعلى صحة أبنائهم و ذويهم، من خلال العيادات المتنقلة أو اقرب مركز صحي تابعة لمبادرة "100 مليون صحة" ، مشيراً إلى أنهم من النماذج المشرفة التي إن دلت فإنها تدل على الإصرار والعزيمة و قوة الإرادة ،  كما أن مشاركتهم في هذا الحدث الرياضي الهام  تمنحنا الطاقة و القوة لاستكمال مسيرة التنمية.
 
 
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