محافظ الإسكندرية يكرم ذوى الاحتياجات الخاصة في مهرجان "إجري لصحتك"

الإسكندرية جاكلين منير

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين في المهرجان الرياضي للجري والمشي والدرجات " إجري لصحتك " ، و ذلك بمشاركة ما يقرب من 10 آلاف شاب و فتاه من أبناء الاسكندرية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، و ذلك لمساهمتهم الفعالة والمؤثرة في إنجاح هذا الحدث الرياضي الهام.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لذوي الاحتياجات الخاصة على مساهمتهم الفعالة والمؤثرة في المهرجان الرياضي لدعم مبادرة جادة و فعالة للقضاء على مرض فتاك عانينا منه لسنوات طويلة ، متمنيا منهم المشاركة على الدوام في الفاعليات الرياضية والاجتماعية فهم جزء قوى و فعال و لا يتجزء من مجتمعنا، قائلا :" انكم جزء هام منا و نحن جزء منكم."

واكد قنصوة على المكرمين بضرورة التحليل والاطمئنان على صحتهم وعلى صحة أبنائهم و ذويهم، من خلال العيادات المتنقلة أو اقرب مركز صحي تابعة لمبادرة "100 مليون صحة" ، مشيراً إلى أنهم من النماذج المشرفة التي إن دلت فإنها تدل على الإصرار والعزيمة و قوة الإرادة ، كما أن مشاركتهم في هذا الحدث الرياضي الهام تمنحنا الطاقة و القوة لاستكمال مسيرة التنمية.