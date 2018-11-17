محافظ أسيوط يوجه بسرعة رفع آثار الأمطار الغزيرة ويعزى فى ضحية السيول

كما وجه محافظ أسيوط خالص تعازيه لأسرة دير الامير تادرس الشطبى ببنى شقير فى وفاة الشاب مينا محسن رفعت البالغ من العمر 18 عاما والمقيم بالحواتكة بمركز منفلوط، والذى تمكنت قوات الانقاذ النهرى بمديرية أمن اسيوط صباح اليوم من العثور على جثته وانتشالها من مجرى نهر النيل على بعد مسافة كيلو ونصف من موقع الدير بعد محاولات للبحث عنه استمرت لمدة 3 ايام متواصلة عقب سقوط حائط بدير الامير تادرس الشطبى بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط بجبل اسيوط الغربى كان يحتمى به من الامطار ولكن جرفته مياه الامطار الغزيرة الى النهر .

كان محافظ أسيوط عقب سماعه بالحادث توجه لزيارة دير الامير تادرس الشطبى ببنى شقير والتقى القمص متى وكيل مطرانية منفلوط للأقباط الأرثوذوكس والقمص تادرس كاهن كنيسة العذراء بقرية بنى شقير.