محافظ أسيوط يوجه بسرعة رفع آثار الأمطار الغزيرة ويعزى فى ضحية السيول

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، تعليماته لجميع القيادات التنفيذية بسرعة الانتهاء من إزالة آثار الأمطار الغزيرة التى ضربت انحاء متفرقة من المحافظة وتسببت فى أضرار بعشر منازل بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة الشرقية بمركز ابنوب وغرق بعض الأراضى والمنازل بالمياه مشيرا إلى الجهود التى بذلت لاحتواء الازمة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات ومؤسسات المجتمع المدنى وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى وتعويض الأهالى وإنشاء شبكة جديدة للمياه، وتشكيل لجنة هندسية لحصر المبانى المضارة وترميمها .
كما وجه محافظ أسيوط خالص تعازيه لأسرة دير الامير تادرس الشطبى ببنى شقير فى وفاة الشاب مينا محسن رفعت البالغ من العمر 18 عاما والمقيم بالحواتكة بمركز منفلوط، والذى تمكنت قوات الانقاذ النهرى بمديرية أمن اسيوط صباح اليوم من العثور على جثته وانتشالها من مجرى نهر النيل على بعد مسافة كيلو ونصف من موقع الدير بعد محاولات للبحث عنه استمرت لمدة 3 ايام متواصلة عقب سقوط حائط بدير الامير تادرس الشطبى بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط بجبل اسيوط الغربى كان يحتمى به من الامطار ولكن جرفته مياه الامطار الغزيرة الى النهر .
كان محافظ أسيوط عقب سماعه بالحادث توجه لزيارة دير الامير تادرس الشطبى ببنى شقير والتقى القمص متى وكيل مطرانية منفلوط للأقباط الأرثوذوكس والقمص تادرس كاهن كنيسة العذراء بقرية بنى شقير.
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