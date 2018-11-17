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مجلس المحافظين العربى للمياه يستعرض غدا خطة عمل المجلس خلال 3سنوات

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:27 ص
مجلس المحافظين العربى للمياه يستعرض غدا خطة عمل المجلس خلال 3سنوات الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه
كتبت أسماء نصار
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يعقد مجلس المحافظين التابع للمجلس العربى للمياه اجتماعا غدا "الأحد" لمناقشة خطة عمل المجلس العربى للمياه للأعوام الثلاثة المقبلة (2019 – 2021) والتشاور والتنسيق مع شركاء التنمية والمانحين.

أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق، أن الاجتماع سوف يستعرض عدداً من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس طبقاً للأولويات والتوصيات التى أقرها المنتدى العربى الرابع للمياه الذى نظمه المجلس وعقد بالقاهرة فى نوفمبر الماضى، وكذلك  فى إطار تحقيق أهداف الأمن المائى والتنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

كما يأتى فى إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائى للفترة (2010 – 2030) وعقد العمل من أجل المياه للأمم المتحدة 2018 – 2028.

يذكر أن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربى للمياه  ويتولى رسم السياسات التفصيلية  للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية بما يكفل حسن سير العمل بالمجلس، وينوب عن الجمعية العمومية فى مراقبة أعمال أجهزة المجلس الأخرى.

 


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