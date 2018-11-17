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مبادرة "عنيك فى عنينا": الكشف على 5000 مواطن فى 5 محافظات

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:45 ص
مبادرة "عنيك فى عنينا": الكشف على 5000 مواطن فى 5 محافظات مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى
كتب مدحت وهبة
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أعلنت مبادرة عنيك فى عنينا لمكافحة مسببات العمى أنها أطلقت 5 قوافل فى 5 محافظات للكشف عن أمراض العيون بالتنسيق مع قيادات المحافظات وذلك تحت برعاية رئاسة الوزراء.

 

وقال هانى عبد الفتاح أحد المشاركين بالمبادرة، إنه تم إطلاق 5 قوافل للكشف عن مسببات العمى بقرية بيبان مركز كوم حمادة بالبحيرة، وقرية ميت حواى مركز السنطة بالغربية، وقرية العضايمة مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وجهينة بمحافظة سوهاج، وقافلة بمركز شباب بدر بمحافظة أسوان.

 

من جانبها، صرحت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى للمبادرة، أن القوافل كشفت علي 5000 مواطن، حيث يتم صرف العلاج للحالات التى لا تحتاج تدخل جراحى أثناء القافلة، وأخذ قياس النظارات للحالات التى تحتاج نظارة طبية، وتحديد الحالات التى سيتم إجراء عمليات لها لبحث مدى استحقاقها.

 

 


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عنيك فى عنينا

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