قطر يليكس تكشف ترحيل الدوحة لعمال مصابين بفيروسات خطرة لبلادهم دون علاج

كتب هيثم سلامة

كشفت قطر يليكس، الأوضاع الكارثية لعمال نبيال فى الدوحة حيث إصابتهم بأمراض الإيبولا وأنفلونزا الطيور وبعض الفيروسات الخطيرة الآخرى، وترحيلهم إلى بلادهم دون علاج مما يؤدى إلى تفشى تلك الأمراض فى أوطانهم.

ونشرت قطر يليكس، إنفوجراف عبر حسابها على تويتر، تحت عنوان "فضيحة دولية"، نقلا عن صحيفة ذا هيمالايان تايمز والتى كشفت عن تلك الكارثة الجديدة، حيث أن الأمراض المعدية تتفشى بين العمال النيباليين فى الدوحة ويعودون إلى البلاد محملين بفيروسات الإيبولا وإنفلونزا الطيور، مشيرة أن ذلك بسبب بيئة العمل والإقامة القذرة بالدوحة وهو المسبب الأكبر لتلك الظاهرة.

وأفادت، قطر يليكس، أن مخيمات العمال تفتقد خدمات المياه والصرف الحى والكهرباء وانتشار القمامة حولها جعلها أرض خصبة للذباب والحشرات ، وتكتظ بالمقيمين فى غياب عوامل التهوية والتوظيف بالإضافة إلى العمال ساعات طويلة وسط درجات الحرارة المرتفعة.