فيديو.. جثمان الشهيد ساطع النعماني يغادر مطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى _ تصوير : حسين طلال

غادر قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي منذ قليل، جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني، للتوجه إلى احدى المستشقيات القريبة من المطار لحين تشيع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكان فى استقبال الجثمان أسرته وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة والمطار، وتم خروج الجثمان عقب انتهاء الإجراءات الخاصة به.

ويشهد محيط منفذ 35 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات أمنية مكثفة لوصول، جثمان العميد ساطع النعماني، على متن الرحلة رقم 780، بعد إنتهاء كافة الإجراءات من قبل السلطات في لندن بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك.

رحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

يذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور ، كان قد أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجة بعدة دول وعاد لعملة من جديد.



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني



وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني