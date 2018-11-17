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فصل الكهرباء عن 4 مناطق بمدينة الأقصر اليوم وغدًا للصيانة.. تعرف عليها

السبت، 17 نوفمبر 2018 04:00 ص
فصل الكهرباء عن 4 مناطق بمدينة الأقصر اليوم وغدًا للصيانة.. تعرف عليها انقطاع الكهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن قطاع توزيع كهرباء الأقصر، فصل التغذية الكهربائية عن عدة مناطق، اليوم السبت وغداً الأحد، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الضرورية على مكونات شبكة الجهد المتوسط ضمن برنامج الصيانة الدورية المكثف.

 

وشملت تلك المناطق ما يلى: "منطقة نجع الطويل وتوابعها بالكامل، منطقة شارع معبد الكرنك بالكامل، منطقة أبو الجود و توابعها بالكامل، جزء من منطقه الهليتون نطاق شمال مدينه الأقصر"، وتقدم قطاع توزيع كهرباء الأقصر بخالص الاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل، وناشد القطاع المواطنين باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادى ساعات الفصل.


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