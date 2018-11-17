غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس لطيفا على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 12، وقنا العظمى 28 والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 والصغرى 14.