video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمال مصنع سكر إيرانى يضربون عن العمل بسبب عدم دفع رواتبهم

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:33 م
عمال مصنع سكر إيرانى يضربون عن العمل بسبب عدم دفع رواتبهم الرئيس الإيرانى حسن روحانى
طهران (أ ف ب)
إضافة تعليق

بدأ عمال أقدم مصنع قصب سكر فى إيران إضرابا عن العمل السبت بسبب عدم دفع رواتبهم، داعين لتأميم الشركة المتداعية، على ما أعلنت وكالة إيلنا شبه الرسمية.

 

ونشرت الوكالة صورة لتجمع عمال مطحنة هافت تابه العملاقة لقصب السكر فى مدينة شوش فى جنوب غرب إيران، تظهر نساء يسرن مع أطفالهن وقد حملت احداهن لافتة تقول "نحن جوعى".

 

ويوظّف المصنع الذى تم انشاؤه فى العام 1962 نحو 4 آلاف عامل.

 

ونظم العمال عدة مسيرات فى وقت سابق احتجاجا على تأخر الرواتب وعدم دفع معاشات الموظفين المتقاعدين منذ خصخصة الشركة فى فبراير 2016، لكن الاحتجاجات زادت فى الأسابيع الأخيرة.

 

وقال يد الله مهرالى-زاده نائب حاكم ولاية خوزستان حيث يقع المصنع "ندعو الطبقة العاملة للعودة للعمل قبل أن تتلف المنتجات".

 

ونقلت عنه الوكالة قوله إنّ "الحكومة تسعى لتوفير شهرين إلى ثلاثة أشهر من رواتبهم المتأخرة خلال الأسبوع المقبل".

 

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت إيران عددا من الإضرابات والاحتجاجات على سوء ظروف العمل وتأخر الرواتب فى عدد من قطاعات الاقتصاد خلال الأسابيع الأخيرة بما فى ذلك قطاع الصلب والتعليم والتعدين والنقل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر تضرب جنوب شرق إيران

المبعوث الأمريكى إلى سوريا: السعودية أفضل شريك فى التصدى لأنشطة إيران

ايران

اخبار ايران

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

روحانى




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة