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عروض فنون شعبية وكورال أطفال بثقافة أسوان

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:33 م
عروض فنون شعبية وكورال أطفال بثقافة أسوان عروض فنون شعبية وكورال أطفال بثقافة أسوان
أسوان - صلاح المسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من العروض الفنية بفرع ثقافة أسوان، حيث قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية فى قصر ثقافة أسوان مجموعة من التبلوهات المستوحاة من البيئة النوبية والأسوانية وهى " التاتا ، والنجرشاد والسوق والأراجيد والكف".

 

كما قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان مجموعة من الأغانى وهى "بالمشيئة ويا ورد على فل وياسمين والواحد الصمد ويا شباب النيل".

 

وفى قصر ثقافة كوم أمبو قدم عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم أمبو حيث قدمت الفرقة العديد من الأغانى "الوطن الأكبر ويا رسول الله أجرنا ورقت عيناى شوقا، قمر وطلعت ياماحلا نورها والحلوه دى".


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