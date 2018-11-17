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طقس اليوم بارد ليلا على جميع الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم بارد ليلا على جميع الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة الأرصاد
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارًا بارد ليلاً.
 
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى 

 
القاهرة 16 25 
شبين الكوم 16 24
طنطا 16 24
دمنهور 16 25
الإسكندرية 15 24
بلطيم 16 24
مطروح 17 23
السلوم 14 22 
سيوة 12 23
بورسعيد 18 23
دمياط 17 23
الزقازيق 16 25
الإسماعيلية 14 24
السويس 14 24
العريش 15 23
رفح 15 22
رأس سدر 14 25
نخل 09 22
نويبع 19 24
طابا 16 23 
كاترين 08 19
الطور 16 25
شرم الشيخ 19 26
الغردقة 18 26
مرسى علم 18 26
الفيوم 15 25
بني سويف 15 25
المنيا 12 25
أسيوط 12 25 
سوهاج 13 26
قنا 14 26
الأقصر 13 26
أسوان 15 27
أبوسمبل 14 26
الوادي الجديد 11 26
شلاتين 20 28
أبورماد 17 27
رأس حدربة 17 26
حلايب 18 26
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى 

 
مكة المكرمة 23 31 
المدينة 17 28
الرياض 14 25
المنامة 22 27
أبوظبي 25 32 
الدوحة 23 30
الكويت 14 24
دمشق 06 17
بيروت 17 22
عمان 08 18
القدس 10 18
غزة 18 24
بغداد 13 23
مسقط 25 30
صنعاء 07 24
الخرطوم 18 32
طرابلس 15 21
تونس 11 19
الجزائر 11 18
الرباط 13 21
نواكشوط 18 27
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى 

 
أنقرة 01 09 
اسطنبول 10 12 
إسلام آباد 10 23 
نيودلهى 15 27
جاكرتا 25 34
بكين 02- 09
كوالامبور 25 34
طوكيو 10 19
أثينا 11 13
روما 04 17
باريس 01 10
مدريد 11 16
برلين 01 08
لندن 06 11
مونتريال 04- 02-
موسكو 01- 02
نيويورك 02 08 
واشنطن 01 10
 

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