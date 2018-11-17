video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 814 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية فى القليوبية

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:55 م
ضبط 814 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية فى القليوبية حملة مرورية- أرشيفية
كتب - نيفين طه
إضافة تعليق

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 814 مخالفة مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 814 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و142مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 10050جنيه وسحب 25 دراجة نارية وحجز 9 دراجة.

 

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 28 رخصة وتحصيل 2650 جنيه غرامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

‎تحرير 1347 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية بالقليوبية

القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات

حملة مرورية

طريق القاهرة الاسكندرية

مدير امن القليوبية




لا تفوتك
الرئيس السيسي: مصر تولى أهمية خاصة لقيمة التنوع البيولوجى فى التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: مصر تولى أهمية خاصة لقيمة التنوع البيولوجى فى التنمية المستدامة

رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة