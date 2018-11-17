ضبط 814 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية فى القليوبية

كتب - نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 814 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 814 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و142مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 10050جنيه وسحب 25 دراجة نارية وحجز 9 دراجة.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 28 رخصة وتحصيل 2650 جنيه غرامة.