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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو بانجو فى الخانكة بالقليوبية

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:32 م
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو بانجو فى الخانكة بالقليوبية بانجو - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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نجحت مباحث مركز شرطة الخانكة، في القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم 2 كيلو بانجو، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
وتلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بضبط كل من :"أحمد. س" 23سنه سائق توك توك، وومقيم مساكن أبو زعبل – دائرة المركز، و"مصطفي. س" 24سنه، عاطل  ومقيم مساكن أبو زعبل – دائرة المركز، و"اسلام. ع" 25 سنه عاطل ، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي  2 كيلو جرام و 3 هواتف محمولة، حال استقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات معدنية قيادة الأول، بقصد الإتجار، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20099 لسنة 2018م جنح الخانكة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 
 
 

 

 


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